Ціни на газ не зростуть понад 6,99 до кінця року - Вітренко

Ціни на газ не зростуть вище встановленого урядом рівня 6,99 гривні за кубометр і після того, як держрегулювання втратить дію у квітні.

Про це т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розповів під час форуму "Україна 30".

"Якби уряд нічого не робив, то, з тієї кон'юнктури на ринку, яку ми бачимо, зокрема європейського ринку, можна очікувати, що буде зростання цін. Але уряд цього не допустить: уряд зараз працює над сталим рішенням без надмірного втручання у роботу ринку, який дозволить зробити так, щоб і до кінця цього року люди не сплачували більше за газ ніж 6,99", - заявив Вітренко.

Він підкреслив, що є ризик того, що ціна на газ збільшиться, "якщо нічого не робити":

"Ми не допустимо того, щоб ціна на газ до кінця року зростала - це і комбінація річного тарифу, і комбінація Gas release programme, коли український газ буде у повній мірі поступати на ринок як річний продукт, який зможуть купувати постачальники цього газу для населення", - пояснив очільник відомства.

Водночас Вітренко запевнив, що досягти тарифу менше за 6,99 вдасться виключно завдяки ринковим механізмам без держрегулювання:

"При цьому конкуренція буде, тому що постачальники мають конкурувати меншою ціною. Ми не будемо встановлювати адміністративні обмеження - ми хочемо зробити такий дизайн ринків і так боротися зі зловживаннями, щоб у ринковий спосіб зробити так, що будуть різні ціни. Але при цьому вони не будуть вище 6,99, не вище за поточний рівень".

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубометр діятиме до кінця березня цього року.

НАК "Нафтогаз" підняв ціну на газ для постачальників тепла у січні з 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО).

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Меморандум зокрема передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Економічна правда