Офіційно: Уряд обмежив ціну на газ для населення

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що обмеження на зростання ціни на газ діятиме до завершення опалювального сезону.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

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Економічна правда