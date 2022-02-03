На ВДНХ в Киеве сносят павильон, где проводили фестиваль "Кураж" – там построят Президентский университет

фото: FB Алена Гудкова

На территории ВДНХ в Киеве начали сносить павильон №19, где проводили городской фестиваль "Кураж" - на его месте построят одно из зданий Президентского университета.

Об этом в Facebook сообщила основательница "Куража" Алена Гудкова.

"В начале лета мы случайно узнали, что нам не будет продлен контракт на ВДНХ, потому что на этом месте будут строить Президентский Университет.

Никто не приходил с намерением, не спрашивал что и как за собой это приведет, какие потери нас ждут - просто нафиг и все.

Понимая, что на равных с президентом мы не сможем бороться за павильон, я сразу решила, что не хочу скандалить, доказывать и махать кулаками, поэтому приняла обстоятельства", - пишет Гудкова.

"Справедливости ради скажу, что Мушкин (Евгений Мушкин, гендиректор ВДНХ – ред.) пытался уговорить нас переехать в первый павильон, но даже если бы мы вырезали и вставили все улучшения, которые сделали в павильоне 19 на 6 млн гривен за три года кроме оплаты аренды, мы все равно и близко не приблизились бы потому, что уже имели", - добавляет она.

Гудкова написала, что предлагала администрации ОП и ВДНХ сохранить здание павильона, обустроив там библиотеку, лекторий или атриум для нового университета.

Кроме того, она пыталась добиться компенсации за установленный на средства благотворителей лифт в павильоне.

По ее словам, о сносе ей не сообщили, и она об этом узнала "случайно".

Гудкова добавила, что были обсуждения "с намеком на обещание" сохранить здание.

фото: FB Алена Гудкова

"А потом я увидела вчера это в стороз, пролистывая ленту тоже случайно. Ни ВДНХ, ни ОП не нашли минуты, чтобы написать мне одно смс: "Мы приняли решение, вопреки обсуждениям с намеком на обещание, все-таки его снести, нам жаль . И с лифтом тоже все не понятно, мы просто его демонтируем и скажем всем, что что-нибудь придумаем, и потом все забудут", - написала она.

фото: FB Алена Гудкова

Благотворительный фестиваль "Кураж" (ранее известный как "Кураж базар") проводился на ВДНХ с 2018 года. В его программу входили музыкальные выступления, мастер-классы, лекции, перфомансы и базар-барахолка.

Последний "Кураж" состоялся 16-17 октября 2021 года - тогда организаторы заявили о бессрочных каникулах из-за выселения из павильона.

Напомним:

31 мая президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.

Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч "или долларов или евро".

Шкарлет также заверил, что при строительстве Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" его интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, вырубки деревьев не будет.

Экономическая правда