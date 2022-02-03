За последний год у половины украинцев ухудшилось материальное положение – опрос

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52,8% опрошенных украинцев говорят, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось, у 38,5% – не изменилось, только у 7,8% – улучшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

При этом 52,9% опрошенных считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем.

Только 8,4% опрошенных считают, что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%).

11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% - пандемию коронавируса.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос).

Опросили 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Экономическая правда