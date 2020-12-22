Зеленский создал Совет по вопросам развития малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по вопросам развития малого предпринимательства, на первом заседании Совета договорились как можно быстрее подготовить решение по проблемным вопросам бизнеса.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, этот консультативно-совещательный орган при президенте создается с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главой Совета Зеленский назначил заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко - она ​​должна в 5-дневный срок внести свои предложения по персональному составу Совета.

Сообщается, что в ОП состоялось первое заседание Совета.

"Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решение по решению проблемных вопросов малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальном совете реформ при президенте Украины", - добавили в Офисе президента.

"Давайте работать быстро, конкретно и эффективно... Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится", - отметил Ермак.

По его словам, должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

"Здесь нет никакой политики - только построение сильной экономики. Без малого и среднего бизнеса это невозможно сделать... Есть запрос общества, чтобы была справедливость для всех", - сказал он.

Юлия Свириденко добавила, что персональный состав Совета дорабатывается и будет вскоре утвержден.

"Важно, что это начало широкого диалога с привлечением предпринимателей из всех областей. И главное, что мы услышим реальную экономическую - незаполитизированную - проблематику, которая даст нам возможность инициировать соответствующие изменения в законодательство и разработать их вместе с депутатами, чтобы были приняты соответствующие законопроекты или соответствующие постановления Кабмина", - сказала она.

"Хотим услышать предложения, в первую очередь от ФОПовских организаций, которые олицетворяют малое и микропредпринимательство в Украине. Мы хотим послушать, что их не устраивает в существующей системе", - заявил заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский.

"Совет будет работать как совещательный орган в Офисе президента на регулярной основе. Мы каждый месяц будем собираться для того, чтобы смотреть, есть ли у нас прогресс. Я думаю, что в таком постоянном диалоге мы сможем выработать реальные решения, которые помогут развитию тех, кто самозанятый", - резюмировала Свириденко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Экономическая правда