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Ермак говорит, что Зеленский взялся за проблему с "ФОПами"

Среда, 16 декабря 2020, 20:50
 

Президент Владимир Зеленский создает координационный совет, целью которой является наработка законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса.

Об этом заявил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента.

По словам Ермака, в результате должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО.

"Зеленский глубоко осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине", - говорится в сообщении.

"Именно поэтому максимальное внимание правительства президент обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжение реформы налоговых органов", - сообщил руководитель Офиса главы государства.

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напоминаем:

Представители движения SaveФОП, которые митинговали под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что во время акции на Майдане Независимости в центре столицы пострадали около 40 сотрудников ведомства.

Экономическая правда

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ФЛП Зеленский налоги коронавирус карантин

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