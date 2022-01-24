Лекарства за "ковидную тысячу" сможет покупать еще одна категория украинцев
Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над расширением программы "єПідтримка", чтобы позволить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.
Об этом шла речь во время селекторного совещания в Офисе президента.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения программы "єПідтримка" и на другие группы населения.
"Так, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.
Напомним:
С понедельника вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут использовать 1000 гривен по программе єПідтримка на покупку лекарств, в том числе онлайн.
19 января Кабинет министров расширил действие программы "єПідтримка", решив, что украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить "ковидную тысячу" на приобретение лекарств.
Замминистра экономики Александр Грибан сообщил, что четверть из 3,5 миллиона вакцинированных украинцев старше 60 лет подала заявки на получение тысячи гривен в рамках программы "єПідтримка".
Он пояснил, что за средства программы в аптеках можно будет приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя будет покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.
Экономическая правда
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