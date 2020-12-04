Вкладчикам банка "Аркада" уже выплатили 170 миллионов

В Фонде гарантирования заявили, что продолжают возмещать средства вкладчикам неплатежеспособного банка "Аркада", га сегодня вкладчики совокупно получили более 170 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что средства возмещаются в пределах гарантированной суммы 200 тысяч гривен.

"Вкладчики могут быстро и удобно получить свои деньги через любое отделение каждого из банков-агентов Фонда, которые присоединились к автоматизированной системы выплат.

Для получения средств вкладчикам необходимо обратиться в один из указанных банков-агентов Фонда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером", - пояснили в ведомстве.

"Кроме этого, в течение октября 2020 года АО АКБ "Аркада" принимал заявления о кредиторских требованиях от вкладчиков, которые имели на счетах средства больше гарантированной суммы 200 тыс грн, а также от других кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате реализации имущества банка и в очередности, определенной Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.

"Сумма заявленных требований кредиторов 4 очереди составляет около 75 млн грн, а сумма кредиторских требований юридических лиц, принадлежащих к 7 очереди, составляет около 7 млн ​​грн. Удовлетворение требований кредиторов начнется, как только банк накопит достаточно средств от управления и продажи активов банка.

И поскольку основной актив - это здание главного офиса банка "Аркада", которое было выведена из него, то удовлетворение требований кредиторов 4 и 7 очередей будет напрямую зависеть от успеха борьбы Фонда в судах и возвращение этого здания в собственность банка", - рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.

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Напомним:

Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Аркада", которая продлится три года - до 24 сентября 2023 включительно.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн.

Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) был Константин Паливода с долей 74,80%.

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".