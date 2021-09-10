Началась процедура ликвидации банка "Земельный капитал"

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Нацбанк по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал", который ранее признали неплатежеспособным. ФГВФЛ начал процедуру ликвидации банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение приняли 9 сентября.

11 августа 2021 года правление НБУ приняло решение об отнесении "Земельного капитала" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Фонд гарантирования вкладов сообщил о начале процедуры ликвидации банка сроком на три года с 10 сентября 2021 года до 9 сентября 2024 года включительно.

Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка по адресу: проспект Пушкина, 15, г.. Днепр, 49101.

"Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств, полученных в результате ликвидации и реализации имущества (активов) банка, в очередности, предусмотренной частью первой статьи 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - пояснили в Фонде.

Напомним:

Правление НБУ приняло решение отнести банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных - в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Как отмечается на сайте банка, по состоянию на 1 января 2021 года, владельцем существенного участия в размере 94,42% акций банка был Виктор Тополов.

АО "КБ "Земельный Капитал" был на втором месте среди 10 убыточных банков по итогам первого полугодия 2021 года - (-53 млн грн).

Фонд гарантирования вкладов физлиц начал процедуру вывода с рынка банка "Земельный капитал" путем введения в нем временной администрации.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 8 сентября начинает осуществлять выплаты средств вкладчикам признанного неплатежеспособным банка "Земелньий капитал".

Экономическая правда