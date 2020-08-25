НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка. Сообщается, что проблемы в банке с капиталом состоялись из-за потери основного актива - здания главного офиса и земельного участка по адресу ул. Ольгинская, 3 в Киеве.

В 2019 году банк "Аркада" предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

В связи с этим банк отразил списания с баланса указанного объекта недвижимости. В результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный. Национальный банк, изучив материалы о переоформлении права собственности на объект (договор залога, кредитный договор и приложения к нему), обратился к Национальной полиции Украины с заявлением по поводу неправомерных действий должностных лиц банка и просьбой сохранить указанную недвижимость.

Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных, несмотря на уменьшение нормативов капитала меньше минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Надзор за деятельностью застройщиков вне компетенции Национального банка. Поэтому Национальный банк неоднократно обращался в соответствующие компетентные органы по проблемным вопросам, связанных со строительными работами и их задержкой.

В последние годы Национальный банк присылал обращения Кабинета Министров Украины, Министерству финансов Украины, Министерству внутренних дел Украины, Киевском городском голове, Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

В декабре 2019 года Национальный банк по результатам проверки проведения банком операций доверительного управления прислал сообщение в Службу безопасности Украины о фактах, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Национальный банк в очередной раз выражает свою обеспокоенность состоянием ведения строительных работ и о необходимости законодательного урегулирования проблемы имеющихся долгостроев, которые строятся за счет средств финансирования строительства.

Справка

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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