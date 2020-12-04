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Вкладникам банку "Аркада" уже виплатили 170 мільйонів

П'ятниця, 4 грудня 2020, 14:05
 

У Фонді гарантування заявили, що продовжують відшкодовувати кошти вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада", на сьогодні вкладники сукупно отримали понад 170 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що кошти відшкодовуються у межах гарантованої суми 200 тисяч гривень.

"Вкладники можуть швидко та зручно отримати свої гроші через будь-яке відділення кожного з банків-агентів Фонду, які приєднались до автоматизованої системи виплат.

Для отримання коштів вкладникам необхідно звернутися до одного із зазначених банків-агентів Фонду з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, та ідентифікаційним номером", - пояснили у відомстві.

"Крім цього, протягом жовтня 2020 року АТ АКБ "Аркада" приймав заяви щодо кредиторських вимог від вкладників, які мали на рахунках кошти понад гарантовану суму 200 тис грн, а також від інших кредиторів. Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, отриманих у результаті реалізації майна банку та у черговості, визначеній Законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

"Сума заявлених вимог кредиторів 4 черги становить близько 75 млн грн, а сума кредиторських вимог юридичних осіб, які належать до 7 черги, складає близько 7 млн грн. Задоволення вимог кредиторів розпочнеться, як тільки банк накопичить достатньо коштів від управління та продажу активів банку.

І оскільки основний актив - це будівля головного офісу банку "Аркада", що була виведена з нього, то задоволення вимог кредиторів 4 та 7 черг буде напряму залежати від успіху боротьби Фонду в судах та повернення цієї будівлі у власність банку", - розповіла заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

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Нагадуємо:

Фонд гарантування розпочав ліквідацію банку "Аркада", яка триватиме три роки - до 24 вересня 2023 року включно.

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня. 

Понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. Розмір їх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн.

Клієнти із більшими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 млн грн. 

У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не пов’язане із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".

Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) був Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.

Правоохоронці розслідують кримінальну справу стосовно 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

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Фонд гарантування вкладів Аркада

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