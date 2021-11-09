Фонд гарантирования выставит на аукционы 11 земельных участков банка "Аркада"

фото: аркада

Фонд гарантирования вкладов напомнил инвесторам о возможности приобрести земельные участки АО АКБ "АРКАДА", расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Повторная продажа этих активов состоится 23 ноября 2021 в системе Prozorro.Продажи.

В общем выставят на аукционы отдельными лотами 11 земельных участков общей площадью 86,5094 га, предназначенных для ведения личного сельского хозяйства.

"Участки имеют разную площадь – от 5,53 га до 8,77 га, а также разную первоначальную стоимость – от 5,02 млн грн до 7,96 млн грн", - добавляют в Фонде.

Там отметили, что Михайловка-Рубежовка находится в 16 км от столицы.

"Поселок характеризуется активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками. Выставленные на продажу земельные участки расположены в живописной местности.

Рядом - сосновый лес, Генеральские озера и Бучанское водохранилище. Развитая транспортная инфраструктура, наличие линий коммуникаций и возможность смены целевого назначения участков делает их привлекательными объектами инвестирования с целью строительства современного жилья", - заявили в ФГВФЛ.

Торги пройдут по голландской модели аукциона.

Участие в них могут принять юридические и физические лица, предварительно зарегистрировавшись на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozorro.Продажи. Подробное описание лотов и условия участия в аукционе – по ссылке.

В Фонде добавили, что средства, полученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами банка "АРКАДА".

Напоминаем:

Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставит на продажу земельные участки АО АКБ "Аркада", расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о новом подозрение - в растрате 22,7 миллиона гривен - экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.

Сообщникам владельца признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константина Паливоды сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривень.

Экономическая правда