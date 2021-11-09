Фонд гарантирования выставит на аукционы 11 земельных участков банка "Аркада"
Фонд гарантирования вкладов напомнил инвесторам о возможности приобрести земельные участки АО АКБ "АРКАДА", расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Повторная продажа этих активов состоится 23 ноября 2021 в системе Prozorro.Продажи.
В общем выставят на аукционы отдельными лотами 11 земельных участков общей площадью 86,5094 га, предназначенных для ведения личного сельского хозяйства.
"Участки имеют разную площадь – от 5,53 га до 8,77 га, а также разную первоначальную стоимость – от 5,02 млн грн до 7,96 млн грн", - добавляют в Фонде.
Там отметили, что Михайловка-Рубежовка находится в 16 км от столицы.
"Поселок характеризуется активной застройкой частными домами и современными коттеджными городками. Выставленные на продажу земельные участки расположены в живописной местности.
Рядом - сосновый лес, Генеральские озера и Бучанское водохранилище. Развитая транспортная инфраструктура, наличие линий коммуникаций и возможность смены целевого назначения участков делает их привлекательными объектами инвестирования с целью строительства современного жилья", - заявили в ФГВФЛ.
Торги пройдут по голландской модели аукциона.
Участие в них могут принять юридические и физические лица, предварительно зарегистрировавшись на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozorro.Продажи. Подробное описание лотов и условия участия в аукционе – по ссылке.
В Фонде добавили, что средства, полученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами банка "АРКАДА".
Напоминаем:
Фонд гарантирования вкладов физлиц повторно выставит на продажу земельные участки АО АКБ "Аркада", расположенные в поселке Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области.
Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о новом подозрение - в растрате 22,7 миллиона гривен - экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.
Сообщникам владельца признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константина Паливоды сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.
3 сентября Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривень.
Экономическая правда
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