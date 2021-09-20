Фонд гарантирования вкладов досрочно погасил 2 миллиарда долга перед Минфином

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Фонд гарантирования вкладов перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн в погашение долга по займам 2014-2017 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд перечислил Минфину 2,07 млрд грн: 1,2 млрд грн по векселям и 0,87 млрд грн по процентам.

Всего на сегодня Фонд вернул министерству 21,7 млрд грн, из которых 7,9 млрд грн - проценты.

Также, напоминают в ФГВФЛ, в 2019 году полностью погасили долг перед НБУ в 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - уплаченные проценты.

Остаток долговых обязательств Фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Благодаря досрочным погашением, отметили в учреждении, Фонд сэкономил 15 млрд грн по начислению процентов.

Сейчас общая сумма задолженности перед государством составляет 108,2 млрд грн. ФГВФЛ ожидает вскоре принятия Верховной Радой законопроекту о реструктуризации остатка этого долга. В частности - погашение процентов за счет взыскания убытков с лиц, причастных к доказательству банков к банкротству.

"Это позволит нам развивать систему гарантирования, прежде всего, уже в этом году повысить гарантированную сумму вкладов до 400 тысяч гривен и присоединить Ощадбанк к системе гарантирования вкладов", - отметила финансовый директор Фонда Елена Нужненко.

Перечисленные за долг средства направляются на финансирование Фонда развития предпринимательства.

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Напоминаем:

Во время банковского кризиса 2014-17 годов для обеспечения выплат вкладчикам почти 90 неплатежеспособных банков, Фонд был вынужден привлечь почти 80 млрд грн кредитных средств под рыночные 10-14% от правительства и НБУ. По Нацбанку, Фонд полностью рассчитался по долгу почти 20 млрд гривен.

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 млрд грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.

Кроме этого, он определяет механизм урегулирования задолженности Фонда по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.

Экономическая правда