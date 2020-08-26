МВД об "Аркаде": Расследуется дело о 9 миллиардах в фондах финансирования строительства

Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Об этом на брифинге заявил глава МВД Арсен Аваков.

По "Аркаде" - есть уголовное производство по 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", - заявил Аваков.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Уголовного кодекса Украины, считаю, что виновные в любом случае должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

"НБУ в декабре 2019 года обратился в Службу безопасности Украины с фактами злоупотреблений в банке "Аркада". СБУ направила материалы в Генпрокуратуру, которая возбудила уголовное дело и осуществляет досудебное расследование", - добавил Баканов.

"Существует системная проблема, и мы будем обращаться к нашим законодателям, чтобы они урегулировали права застройщиков. Мы вообще считаем, что продаваться должны либо построенные квартиры либо квартиры, гарантированные, скажем так, банковской системой.

То, что происходит сейчас с "Аркадой", когда люди собирают деньги с инвесторов и потом не выполняют своих обязательств, - это недопустимо", - добавил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я уверен, что с помощью МВД, СБУ, всех наших правоохранительных органов все люди, которые участвовали в этом мошенническом процессе, будут обязательно наказаны", - отметил он.