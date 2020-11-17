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Иностранные студенты приносят Украине более 3 миллиардов долларов за время обучения

Вторник, 17 ноября 2020, 17:48
 

Доход Украины от иностранных студентов украинских вузов составляет более 3 миллиардов долларов за время их обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В МОН отмечают, что иностранные студенты - это важная составляющая инвестиций в экономику. Так, ежегодно один иностранный студент в Украине тратит около 6-8 тысяч долларов.

По состоянию на начало года в украинских вузах обучалось 80,5 тысяч человек из 158 стран мира. По данным Центра международного образования, за 2019 год общие расходы на обучение, проживание и другие потребности иностранных студентов составляли более 570 млн долларов.

Отмечается, что больше всего студентов направляются в Украину ради медицинских специальностей. Для них годовые расходы составляют более 8 тысяч долларов, для всех остальных специальностей - 6 тысяч. Разницу составляет отличие в стоимости обучения за год.

Больше всего иностранных студентов учат в Харьковском национальном медуниверситете - 4355 человек. С небольшой разницей за ним находятся Харьковский национальный университет им. Каразина и Одесский национальный медуниверситет.

В МОН отмечают, что несмотря на пандемию спрос на украинские вузы из-за границы остается высоким. По состоянию на 1 ноября зарегистрировано более 27 000 приглашений на учебу.

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