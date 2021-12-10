"Большое строительство" науки

Кожного року у головному кошторисі країни, який наша команда формує на наступний рік, ми закладаємо поетапне збільшення фінансування науки.

І 2022 рік – не виняток. Адже саме фінансування науки є інвестицією в майбутнє нашої країни, інвестицією у вчених і науковців, розвиток науково-технічної діяльності.

У прийнятому Верховною Радою держбюджеті на 2022 рік загальний обсяг видатків державного бюджету на наукову і науково-технічну діяльність складає 14,3 млрд грн.

Це більше на 2,1 млрд грн ніж у 2021 році та становить 17,2% росту до 2021 року.

Для Мінфіну надзвичайно важливо, щоб спрямовані кошти на українську науку використовувались раціонально, а наукові дослідження, проведені в Україні, мали практичне значення для розвитку всіх сфер.

Тому основними пріоритетами підтримки реалізації наукової та науково-технічної діяльності у 2022 році залишаються:

проведення наукових досліджень Національною академією наук та національними галузевими академіями наук;

проведення наукових досліджень у закладах вищої освіти;

грантова підтримка наукових досліджень Національним фондом досліджень;

здійснення морських досліджень у Південному океані.

Готуючи бюджет на наступний рік, команда Мінфіну намагалась ресурсно підтримати актуальні дослідження, які мають новизну як для української, так і світової науки. Аби всі напрямки мали фінансування на максимально можливому рівні, який наразі спроможна забезпечити держава.

Так, у 2022 році продовжуватиметься реалізація нових механізмів фінансування наукових досліджень, зокрема виконання наукових досліджень на конкурсній основі та підтримка пріоритетних наукових досліджень.

Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо щорічного поетапного збільшення видатків для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та надання ним грантової підтримки науковим установам незалежно від їх відомчого підпорядкування.

У держбюджеті на 2022 рік видатки для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та надання ним грантової підтримки передбачені в обсязі 834 млн грн, що становить 7,6% загального обсягу фінансової підтримки наукової діяльності за рахунок загального фонду державного бюджету.

Конкурсне фінансування наукової діяльності через Національний фонд досліджень є правильним та своєчасним кроком у напрямку створення конкурентного середовища в науковій сфері, оскільки дозволяє орієнтуватись на конкретний результат і здійснювати інтеграцію українських досліджень у світовий науковий простір.

Для підтримки проведення наукових досліджень науковими установами, які мають вагомі наукові і практичні результати широкого національного і міжнародного значення, підтримки пріоритетних для держави напрямів наукових досліджень у проекті державного бюджету Національній академії наук України враховані видатки у розмірі 567 млн гривень.

Слід підкреслити, що вдалося підтримати ініціативу Президента України щодо розвитку повноцінних сучасних океанографічних досліджень українськими науковцями. Видатки в обсязі 331 млн грн будуть спрямовані на:

- забезпечення відновлення океанського науково-дослідного флоту прапора України;

- покращення логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій;

- зміцнення позиції та посилення ролі України в міжнародних організаціях Системи Договору про Антарктику.

Так, Україна демонструє світові, що має неабиякий науковий потенціал і готова конкурувати з іншими країнами щодо наукових розвідок.

Також підтримано ініціативу Президента України щодо розвитку наукової інфраструктури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На ці потреби в державному бюджеті України на 2022 рік для Національної академії наук передбачено 190 млн гривень.

Для оновлення застарілої матеріально-технічної бази наукових установ і закладів вищої освіти та проведення наукових досліджень на сучасному рівні враховано видатки для придбання новітнього наукового обладнання в обсязі 317 млн гривень.

Також для Уряду важливими насамперед є люди, а тому покращення житлово-побутових умов учених ‒ одне із пріоритетних завдань, яке поступово вирішується із залученням державних ресурсів. Так, другий рік поспіль у державному бюджеті плануються видатки для вирішення нагальних соціальних питань забезпечення житлом учених.

На поліпшення житлових умов учених, залучення талановитої молоді до наукової праці та закріплення наукових кадрів вищої кваліфікації в Національній академії наук України передбачено 100 млн гривень.

Розуміючи важливість підтримки української медичної науки, з метою поєднання наукового потенціалу в медицині з виробничим потенціалом у проекті державного бюджету на 2022 рік у складі видатків Міністерства охорони здоров’я передбачаємо видатки в обсязі 300 млн грн на створення сучасного біокластеру для виробництва вакцин.

Сподіваюсь, ці та інші видатки бюджету-2022 покращать фінансування науки у наступному році!