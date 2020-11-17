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Іноземні студенти приносять Україні понад 3 мільярди доларів за час навчання

Вівторок, 17 листопада 2020, 17:48
 

Дохід України від іноземних студентів українських вишів становить понад 3 мільярди доларів за час їхнього навчання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

У МОН зауважують, що іноземні студенти це також важлива складова інвестицій в економіку. Так, щороку один іноземний студент в Україні витрачає близько 6--8 тисяч доларів. 

Станом на початок року в українських ВНЗ навчалося 80,5 тисяч осіб зі 158 країн світу. За даними Центру міжнародної освіти, за 2019 рік загальні витрати на навчання, проживання та інші потреби іноземних студентів становили понад 570 млн доларів.

Зазначається, що найбільше студентів прямують до України заради медичних спеціальностей. Для них річні витрати становлять понад 8 тисяч доларів, для всіх інших спеціальностей - 6 тисяч. Різницю становить відмінність у вартості навчання за рік.

Найбільше іноземних студентів навчають у Харківському національному медуніверситеті - 4355 осіб. Із невеликою різницею за ним знаходяться Харківський національний університет ім. Каразіна та Одеський національний медуніверситет.

У МОН наголошують, що попри пандемію попит на українські ВНЗ з-за кордону залишається високим. Станом на 1 листопада зареєстровано понад 27 тисяч запрошень на навчання. 

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