Украина привлечет 58 миллионов евро кредита от ЕИБ для реформы профтехобразования

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Украина привлечет 58 млн евро ссуды от Европейского инвестиционного банка для реализации проекта "Программа поддержки профессионально-технического образования в Украине".

Об этом премьер Денис Шмигаль сообщил в Telegram по итогам заседания правительства.

"Украина будет активно привлекать частных партнеров для развития профессионально-технического образования.

Утвердили концепцию соответствующей государственной программы на следующие 5 лет. Осовременивание, партнерство и популяризация – это три ключевых элемента новой стратегии. Модернизация профтехобразования невозможна без поддержки бизнеса, который не менее заинтересован, чтобы такая реформа состоялась, и мы будем активно их привлекать к обновлению учебного пространства", - написал Шмигаль.

Также, по его словам, было принято решение о привлечении средств Европейского инвестиционного банка для реформы профтехобразования в Украине.

"Речь идет о более чем 1,7 млрд грн, или 58 млн евро. Вместе со средствами государства, местных властей, при поддержке бизнеса мы сможем полностью изменить структуру профессионально-технического образования в Украине", - добавил премьер.

Согласно распоряжению Кабмина, опубликованному нардепом Алексеем Гончаренко, предусматриваются следующие условия кредитования:

сумма кредита – 58 млн евро;

процентная ставка – фксированная ставка или плавающая ставка;

максимальный льготный период 5 лет;

период погашения (включая льготный период) – 20 лет;

условия погашения – каждые полугодично равными частями от основной суммы кредита или фиксированными частями от основной суммы и процентов.

Экономическая правда