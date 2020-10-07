Фонд госимущества выставил на аукцион восьмой завод "Укрспирт"
Среда, 7 октября 2020, 16:30
Фонд госимущества выставил на аукцион Хоростковский спиртовой завод (Винницкая обл.) - восьмого с госпредприятий "Укрспирт".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
Стартовая цена - 62,7 млн грн.
Аукцион запланирован на 30 октября 2020 года. Хоростковский спиртовой завод имеет наивысшую стартовую цену среди уже выставленных на аукцион спиртзаводов.
Напомним:
Фонд государственного имущества объявил о проведении cьомого аукциона объектов спиртовой отрасли - Лужанского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.
Экономическая правда
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