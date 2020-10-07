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Фонд госимущества выставил на аукцион восьмой завод "Укрспирт"

Среда, 7 октября 2020, 16:30
 

Фонд госимущества выставил на аукцион Хоростковский спиртовой завод (Винницкая обл.) - восьмого с госпредприятий "Укрспирт".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Стартовая цена - 62,7 млн грн.

Аукцион запланирован на 30 октября 2020 года. Хоростковский спиртовой завод имеет наивысшую стартовую цену среди уже выставленных на аукцион спиртзаводов.

Напомним:

Фонд государственного имущества объявил о проведении cьомого аукциона объектов спиртовой отрасли - Лужанского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.

Экономическая правда

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Фонд госимущества Укрспирт

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