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Фонд держмайна виставив на аукціон восьмий завод "Укрспирту"

Середа, 7 жовтня 2020, 16:30
 

Фонд держмайна виставив на аукціон Хоростківський спиртовий завод (Вінницька обл.) - восьмого із держпідприємств "Укрспирту".

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Стартова ціна - 62,7 млн грн.

Аукціон запланований на 30 жовтня 2020 року. Хоростківський спиртовий завод має найвищу стартову ціну серед вже виставлених на аукціон спиртзаводів.

Нагадаємо:

Фонд державного майна оголосив про проведення cьомого аукціону об’єктів спиртової галузі – Лужанського МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), який відбудеться 29 жовтня 2020 року. Стартова ціна - 17,3 млн грн.

Економічна правда

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Фонд держмайна Укрспирт

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