Фонд держмайна виставив на аукціон восьмий завод "Укрспирту"
Середа, 7 жовтня 2020, 16:30
Фонд держмайна виставив на аукціон Хоростківський спиртовий завод (Вінницька обл.) - восьмого із держпідприємств "Укрспирту".
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.
Стартова ціна - 62,7 млн грн.
Аукціон запланований на 30 жовтня 2020 року. Хоростківський спиртовий завод має найвищу стартову ціну серед вже виставлених на аукціон спиртзаводів.
Нагадаємо:
Фонд державного майна оголосив про проведення cьомого аукціону об’єктів спиртової галузі – Лужанського МПД (об’єкт ДП "Укрспирт"), який відбудеться 29 жовтня 2020 року. Стартова ціна - 17,3 млн грн.
Економічна правда
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