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"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком

Суббота, 24 октября 2020, 11:01
 

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныцей с 26 октября будет открыта продажа билетов на определенных станциях.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

С 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы на определенные поезда.

Напоминаем:

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця с 19 октября прекратила продажу билетов на определенных станциях.

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Укрзализныця

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