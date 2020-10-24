"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске и Хмельницком
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныцей с 26 октября будет открыта продажа билетов на определенных станциях.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
С 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы на определенные поезда.
Напоминаем:
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця с 19 октября прекратила продажу билетов на определенных станциях.
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