В течение 2014-2020 годов ООН привлек на помощь пострадавшему населению Донбасса более 500 миллионов долларов

В течение 2014-2020 гг. в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 500 миллионов долларов

Об этом сообщает Кабмин на своей странице в фейсбуке.

Согласно Плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помочь более 2 млн граждан, пострадавших в результате боевых действий.

"По состоянию на 22 октября 2020, на нужды реализации Плана ООН мобилизовала 82 млн долл", - говорится в сообщении.