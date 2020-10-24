В течение 2014-2020 годов ООН привлек на помощь пострадавшему населению Донбасса более 500 миллионов долларов
Суббота, 24 октября 2020, 15:25
В течение 2014-2020 гг. в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 500 миллионов долларов
Об этом сообщает Кабмин на своей странице в фейсбуке.
Согласно Плану гуманитарного реагирования ООН в Украине на 2020 год предполагается помочь более 2 млн граждан, пострадавших в результате боевых действий.
"По состоянию на 22 октября 2020, на нужды реализации Плана ООН мобилизовала 82 млн долл", - говорится в сообщении.
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