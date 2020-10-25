На Закарпатье после 15 летнего простоя запускается добыча золота

В Закарпатской области в селе Мужиево после 15 летнего простоя запускается добыча золота.

Об этом говорится на сайте местной ОГА.

Сейчас на месте работает обогатительная фабрика "Avellana Gold".

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось", отметил председатель ОГА Алексей Петров.

По словам Андрея Смолина, руководителя украинского представительства Avellana Gold на фабрике работает более 30 человек.

Предприятие будет перерабатывать 500 тыс тонн руды в год и будет платить более 250 миллионов гривен налогов.

"Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 тыс аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка", - сообщает Брайан Сэвэдж, генеральный директор компании Avellana Gold.