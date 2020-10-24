Саакашвили анонсировал "важные изменения" в архитектурно-строительной отрасли

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил о начале важных изменений в архитектурно-строительной отрасли вследствие руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК) и Государственной сервисной службы градостроительства.

Источник: Саакашвили, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Саакашвили: "ДАБИ - это временный орган, который выдает разрешения, здесь в последний месяц было еще больше коррупции, чем когда-либо. Сейчас освободили все руководство. Это уже хорошее решение. Смена руководства Даби будет способствовать уничтожению централизованной коррупции в этой сфере".

Детали: Саакашвили заявил, что в предыдущие годы коррупция в архитектурно-строительной отрасли контролировалась из самых высоких властных кабинетов, в том числе - из Администрации президента и Кабинета министров.

Также он отметил, что "в комитете парламента уже в ближайшее время будет рассматриваться вопрос, чтобы вообще изменить всю систему нынешних органов" для того, чтобы "как в нотариате, частные компании выдавали разрешения, у них будет конкуренция, ни у кого не будет монополии, никто не будет заинтересован, никто не сможет брать взятки". Напомним: Служба безопасности разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Украинская правда