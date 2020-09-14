В 2021 году на доступные кредиты бизнесу планируют направить 2 миллиарда

На компенсацию процентных ставок по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2021 году планируют потратить 2 млрд грн.

Об этом на брифинге заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы продолжим госпрограмму" 5-7-9% "- она ​​будет действовать и в следующем году. На программу планируется направить 2 млрд грн", - рассказал министр.

Отметим, что по состоянию на 7 сентября 2020 года по госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали почти 3000 кредитов на 6,8 млрд грн.

По словам Марченко, на портфельные гарантии в 2021 году предполагается 10 млрд грн.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

Экономическая правда