У 2021 році на доступні кредити бізнесу планують спрямувати 2 мільярди
На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" у 2021 році планують витратити 2 млрд грн.
Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ми продовжимо держпрограму "5-7-9%" - вона діятиме і наступного року. На програму планується спрямувати 2 млрд грн", - розповів міністр.
Зазначимо, що станом на 7 вересня 2020 року за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали майже 3 тисячі кредитів на 6,8 млрд грн.
За словами Марченка, на портфельні гарантії у 2021 році передбачається 10 млрд грн.
Нагадаємо:
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.
14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.
Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.
Економічна правда
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