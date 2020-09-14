Всі розділи
Укр / Рус

У 2021 році на доступні кредити бізнесу планують спрямувати 2 мільярди

Понеділок, 14 вересня 2020, 16:43
 

На компенсацію процентних ставок за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" у 2021 році планують витратити 2 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми продовжимо держпрограму "5-7-9%" - вона діятиме і наступного року. На програму планується спрямувати 2 млрд грн", - розповів міністр.

Зазначимо, що станом на 7 вересня 2020 року за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" видали майже 3 тисячі кредитів на 6,8 млрд грн.

За словами Марченка, на портфельні гарантії у 2021 році передбачається 10 млрд грн.

Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бізнес кредити Мінфін бюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто замінить податкову міліцію і кому це потрібно 11 вересня 2020, 09:45
Шість кроків для економічного ривка 9 вересня 2020, 17:55
У Раді пропонують скасувати норми законів про касові апарати та кешбек 8 вересня 2020, 18:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!