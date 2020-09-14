Кабмин отправил проект госбюджета на 2021 год в Раду

Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О Государственном бюджете на 2021 год", - заявил он.

Кроме того, Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

В нем, в частности, отмечается необходимость принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижения налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающегося карантина.

Кабмин также одобрил проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" относительно урегулирования ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о госбюджете на 2021 год.

Мокан отметил, что принятие правительством проекта госбюджета состоялось в соответствии с графиком бюджетного процесса, до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение Кабинету министров.

Экономическая правда