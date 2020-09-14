В Минфине назвали основные приоритеты проекта госбюджета-2021

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает корреспондент ЭП.

Также среди приоритетов - современная культура (+2,8 млрд грн), помощь пенсионерам 75+ (+ 2,4 млрд грн), и поддержка спорта высших достижений (расходы увеличены в 2,7 раза).

Всего на борьбу с COVID предусматривается выделение 19,4 млрд грн, при этом, как заявил Марченко, COVID-фонда в 2021 году больше не будет.

На цифровизацию государства и развития портала "Дія" выделят 2,9 млрд грн, на дороги - 150 млрд грн, на новые вагоны и электрификацию железной дороги - 3,3 млрд грн.

Среднегодовой курс доллара к гривне ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.

Кроме этого, среди приоритетов - надежная безопасность и оборона (267,2 млрд грн), большое строительство (дороги, + 20,7 млрд грн), состоятельные регионы (+3 млрд грн), +1,4 млрд грн на масштабную цифровизацию экономики.

В проект госбюджета-2021 закладывается размер среднемесячной зарплаты в 13 632 грн, уровень безработицы - на уровне 9,2%.

Номинальный ВВП закладывается на уровне 4 505,9 млрд грн.

В Минфине добавили, что планируется перевыполнить план по НДС.

В проект госбюджета-2021 предусматриваются доходы на уровне 1071 млрд грн (23,8% в доле ВВП), расходы на предоставление кредитов - 1350,1 млрд грн (30% в доле ВВП).

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

Ярослав Винокуров, ЭП