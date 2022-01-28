Бизнес будет продолжать работу в Украине даже в случае военного вторжения – опрос ЕБА

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45% опрошенных компаний заявили, что будут продолжать работу в Украине даже в случае военного вторжения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

"45% опрошенных компаний даже в случае вторжения планируют остаться в Украине и продолжить работу.

Остальные 17% компаний рассматривают возможность переезда в западные регионы. Кроме того, 10% размышляют о возможности выезда из страны в случае худшего сценария, еще 7% считают, что внешняя агрессия может привести к закрытию их бизнеса", - рассказали в ассоциации.

В то же время, четверть членских компаний ЕБА оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку из-за дезинформации, в то же время большинство - 67% - считают, что Украина и международное сообщество должны быть готовы.

Также сообщается, что 40% компаний, объединенных ассоциацией, уже имеют план действий на случай чрезвычайной ситуации, 40% - размышляют над этим, и 15% - еще не имеют такого плана.

При этом компании жалуются на сложность подготовки к разным потенциальным сценариям развития событий, учитывая их большое количество.

"Большинство из компаний, уже сформировавших "план Б" на случай гипотетического вторжения, построили его, основываясь на трех основных приоритетах.

Прежде всего, безопасность людей – сотрудников и их семей, клиентов. Среди возможных действий, рассматриваемых в этом контексте – релокация, эвакуация, информирование и поддержка. На втором месте – безопасность активов, документов и данных, поддержка финансовой стабильности. На третьем – обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности", - добавили в ЕБА.

При этом типовые планы бизнеса по сохранению активов включают обеспечение физической охраны имущества и оборудования или его релокацию в другие регионы, усиление информационной безопасности, вывод средств, страхование.

"Впрочем, многие компании заметили, что считают людей своим главным активом, поэтому первоочередные усилия будут направлены именно на обеспечение безопасности и здоровья своей команды", - говорят в ассоциации.

Так, 58% компаний планируют сохранить свою команду, при этом для 14% такой вопрос даже не стоит – они продолжают нанимать и развивать людей.

Только 14% говорят, что им придется уволить определенное количество людей или отправить в неоплачиваемый отпуск, а 4% могут снизить заработную плату.

У компаний также поинтересовались, какие факторы будут самыми важными для их бизнеса в случае чрезвычайной ситуации.

"Для большинства это стабильная работа инфраструктуры – телекоммуникационной, банковской, наземной – так считает 91% опрошенных, полная информация от лидеров страны обо всех событиях и непрерывная коммуникация – 62%, стабильная и слаженная работа государственных органов и служб – 60%", - резюмировали в ЕБА.

Ассоциация призвала власти обратить внимание на последние пункты и иметь больше коммуникации с бизнесом, "ведь именно это и способствует уменьшению дезинформации и напряжения".

Опрос проводился с 24 по 27 января, в опросе приняли участие 136 СЕО и представителей членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации.

Экономическая правда