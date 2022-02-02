Владелец должен быть в операционке, но сбалансировано

Якщо ви власник бізнесу або займаєте керівну посаду, у вас є ноутбук та іноді ви дивитеся Youtube — ви 100% бачили мільйон рекламних роликів з гучними заголовками "як власнику вийти з операційки".

Але після багатьох років бізнес-консалтингу, а саме роботи з Ikea, Marvel, Amazon — я можу сказати, що вийти звідти повністю та остаточно неможливо.

Навіть у моменті, коли ви озвучуєте цей запит бізнес-консультанту, він дуже багато чого розуміє і про вас, і про бізнес.

Якщо це бізнес-консультант, який працює з людьми, їхнім стилем управління, а не просто перераховує показники — він уже отримав перші дані про ваше мислення, а саме воно лежить в основі всього.

Те, як ви думаєте й є станом вашого бізнесу та його перспективи. Те, як ви ставитеся до свого бізнесу, таке відношення чекайте і від своєї команди.

Тому урок №1: якщо ваша команда недбала, необов'язкова або демотивована — подивіться за собою, що і як у ваших діях так впливає на них.

Звичайно, не варто приймати мої слова зараз за абсолют, тому що я демонструю узагальнену ситуацію, але іноді дійсно причина не у власнику, іноді з операційки можна вийти остаточно, завжди є надія на 1% дива.

Якщо ж ви не азартна людина і 1% здається вам низькою ймовірністю — тоді я раджу розібрати всі процеси компанії, зрозуміти яку частину можна делегувати (зрозуміло, що замовити канцелярію та знайти приміщення можуть спокійно й інші люди) і знижувати рівень операційки до можливого мінімуму.

Криза управлінського мислення веде до розвалу компанії

Це означає, що якщо власник поза операційкою або без кінця думає про те, як позбутися цього головного болю, бізнес-процеси починають розсипатися як картковий будиночок.

Це може статися швидко чи повільно, залежить від різних факторів: кількості співробітників та виконуваних функціональних обов'язків у компанії, відношення команди до свого функціоналу тощо.

Завдання будь-якого підприємця — шукати можливості для отримання прибутку та думати про те, як цей прибуток можна збільшити.

До речі, це відрізняє підприємця та бізнесмена, але й той та інший мають бути управлінцями.

Тобто, на відміну від бізнесмена, який не включається до бізнес-процесів і не займається особисто розвитком бізнесу, підприємець йде на ризики та бере участь у бізнес-процесах. І підприємець, і бізнесмен повинні вміти донести основну ідею до команди, повинні розуміти, як усе влаштовано та чим саме вони керують.

Увійти в операційку — це розбирати процеси з погляду прибутку та бізнесу

Коли власник занурюється в операційку, це не означає, що він своїми руками щось робитиме. Наприклад, якщо це меблева компанія, то власнику не обов'язково власними руками робити столи та стільці (хоча є власники, для яких момент "включитися руками" важливий і це нормально).

Власник занурюється в операційку для того, щоб побачити мікропроцеси під іншим кутом (команда, яка над ними працює, бачить зовсім інакше).

Суть операційки для власника — побачити у діях команди нові можливості отримання прибутку.

Операційка у великій та маленькій компанії. В чому різниця?

Якщо в маленькій компанії один співробітник може брати кілька функцій, то у великій — кілька співробітників можуть брати частково однакові функції.

Часто у маленьких компаніях власник може знати поіменно співробітників, але не матиме уявлення деталей зони відповідальності кожного з них.

У великих компаніях, де чітко розподілені функціональні обов'язки, взаємодія команди та керівника трансформується у чіткі завдання та оперативне їхнє виконання.

Ніхто не може ухвалити рішення за власника

Це ключовий момент для розуміння того, чому власнику важливо залишатися в операційці. Наприклад, я, як консультант, не приймаю рішення за власника і будь-який інший співробітник компанії — аналогічно.

Дуже важливо, щоб свій спосіб мислення, спосіб дій, інструменти збільшення прибутку, власник передавав команді. Як результат — створив команду ключових співробітників, які у разі кризи візьмуть основні функції на себе.

У власників завжди є страх щодо навчання персоналу та нагородження високими компетенціями менеджменту: "Зараз я навчу, а потім цей співробітник піде". У такому разі я говорю, що переживати не варто. На новому місці все одно "переламають" та навчать робити по-іншому.

На жаль, історії про відкрити бізнес і поїхати на острови — лише красиві історії, які не мають нічого спільного з реальністю. Насправді є два найбільш поширені варіанти:

Бути в операційці та весь час оптимізувати та вдосконалювати процеси. Продати бізнес і вийти з операційки.

Не перебуваючи в процесах, можна дуже швидко поховати свою справу, тому що ви втратите контроль за фінансовими потоками, культурою компанії, спілкуванням з клієнтами та багато іншого.