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Минэкономики выступает против ликвидации Госпродпотребслужбы

Четверг, 20 августа 2020, 19:00
 

Минэкономики выступает против ликвидации Госпродпотребслужбы и распределения ее полномочий между Минздравом и новым органом при Минэкономики.

Об этом говорится в письме Минэкономики профильным ассоциациям и общественным организациям.

В письме объясняют, что Министерство здравоохранения подготовило проект решения правительства, по которому существующая Госпродпотребслужба (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей) должна быть реорганизована, и контроль безопасности и качества пищевых продуктов передадут новому органу - "Государственной службе по контролю заболеваний".

Проект планируют вынести на следующее заседание правительства.

"По нашему убеждению, любые трансформации органов власти, отвечающих за санитарное и эпидемиологическое благополучие населения на фоне значительного увеличения заболеваемости COVID-19 в Украине, является крайне опасным мероприятием. К тому же такой шаг может негативно сказаться на административной нагрузке на бизнес, ухудшить бизнес-климат, вызвать неприемлемые задержки в предоставлении административных услуг и оформлении документов разрешительного характера", - отмечает Минэкономики в письме.

Минэкономики просит профильные ассоциации выразить свою официальную позицию относительно этой инициативы и направить министерству. Вероятно, позиции от ассоциаций планируют использовать как дополнительный аргумент против ликвидации Госпродпотребслужбы.

Зачем в Минздраве предлагают такой шаг, почему это станет нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС и чем грозит украинским экспортерам пищевой продукции в ЕС - подробнее читайте в материале "Европейской правды": Угроза на столе: зачем Минздрав хочет уничтожить европейскую систему пищевой безопасности в Украине.

Европейская правда

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Госпродпотребслужба

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