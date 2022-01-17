ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины

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Европейский Союз с 17 января снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Ограничения действовали с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Украины случаев высокопатогенного гриппа птицы.

"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров.

Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", - заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы.

"Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС. Благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения, сняты в полном объеме", - добавили в Госпродслужбе.

Экономическая правда