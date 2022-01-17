ЕС разрешил ввоз продукции птицеводства из Украины
Европейский Союз с 17 января снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Ограничения действовали с декабря 2020 года в связи с выявлением на территории Украины случаев высокопатогенного гриппа птицы.
"Продукция птицеводства составляет значительную долю украинских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень важное значение для наших экспортеров.
Принятое решение позволяет возобновить экспорт продукции птицеводства со всей территории страны", - заявила глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.
Ранее ЕС признал зонирование Украины по высокопатогенному гриппу птицы.
"Ограничения касались карантинных зон, в которых были обнаружены случаи болезни, а продукцию с неинфицированных территорий разрешалось экспортировать в ЕС. Благодаря проведенной работе по ликвидации вспышек высокопатогенного гриппа птицы и принятию мер по предотвращению распространения болезни, установленные ограничения, сняты в полном объеме", - добавили в Госпродслужбе.
Экономическая правда
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