Мінекономіки виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки.

Про це йдеться у листі Мінекономіки до профільних асоціацій та громадських організацій.

У листі пояснюють, що Міністерство охорони здоров’я підготувало проєкт рішення уряду, за яким існуюча Держпродспоживслужба (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) має бути реорганізована, і контроль безпеки та якості харчових продуктів передадуть новому органу - "Державній службі по контролю захворювань України".

Проєкт планують винести на наступне засідання уряду.

"На наше переконання, будь-які трансформації органів влади, що відповідають за санітарне та епідеміологічне благополуччя населення на фоні значного збільшення захворюваністю коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні, є вкрай небезпечним заходом. До того ж такий крок може негативно позначитися на адміністративному навантаженні на бізнес, погіршити бізнес-клімат, спричинити неприйнятні затримки у надання адміністративних послуг і оформлення документів дозвільного характеру", - зазначає Мінекономіки у листі.

Мінекономіки просить профільні асоціації висловити свою офіційну позицію щодо цієї ініціативи та надіслати міністерству. Ймовірно, позиції від асоціацій планують використати як додатковий аргумент проти ліквідації Держпродспоживслужби.

Навіщо у МОЗ пропонують такий крок, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.

Європейська правда