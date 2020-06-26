После встречи с Зеленским шахтерам выплатили миллионные долги "Центрэнерго"

"Центрэнерго" выплатило долг в 8,75 миллиона гривень коллективу шахты "Надежда", который три дня митинговали в правительственном квартале, и к которым выходил президент Зеленский.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой" Надежда "по подписанным актам вчера выплачено в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - отмечает председатель ФГИУ.

Сенниченко также сообщил, что общая сумма поставок угля на "Центрэнерго" с этой шахты - 65 млн, и до этого было уже уплачено 56,5 млн грн.

Также он отметил, что выплата долга не решит проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн гривен.

"Сообщалось о случаях коррупции на шахте и о том, что прежнее руководство придавало средства" Надежды ". Нацполиция сейчас расследует эти дела.6 июня Министерство энергетики назначило нового директора шахты "Надежда". Надеюсь, он сможет навести порядок на предприятии", - резюмирует Сенниченко.

Также по его информации, на следующей неделе другие профсоюзы также привезут шахтеров в Киев.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский пообещал митингующим шахтерам шахты "Надежда" разобраться, почему "Центрэнерго" не выплачивает деньги за отгруженный уголь.

Использование "Центрэнерго" исключительно угля приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 миллиарда гривень до конца 2020 года, заявили в Фонде госимущества.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "у угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Экономическая правда