Буславец хочет запретить сжигать газ на ТЭС для загрузки угольных шахт

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "в угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Об этом она сказала на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"В условиях, когда мы живем в профицит собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", - добавила Буславец.

Предварительный срок действия запрета - конец 2020 года. Если на энергорынке будет сохраняться профицит угля и электроэнергии, то такой запрет продлят и на более долгий срок.

По словам и.о. министра, поводом для такого запрета стал эпизод, когда государственное "Центрэнерго" для производства электричества сжигало газ вместо угля из шахт.

"В мае "Центрэнерго" сожгло 126 000 кубометров газа, что эквивалентно 200 тысячам тонн угля. Столько угля за месяц добывает, например, "Добропольеуголь", - подчеркнула Буславец.

Напомним:

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.