Після зустрічі з Зеленським шахтарям виплатили мільйонні борги "Центренерго" 

"Центренерго" виплатило борг у 8,75 мільйона гривень колективу шахти "Надія", який три дні мітингував в урядовому кварталі, і до яких виходив президент Зеленський.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"Повідомляю, що поточний борг державної компанії Центренерго перед шахтою "Надія" за підписаними актами вчора виплачено у повному обсязі. Таким же чином, відповідно до плану та графіку виплат, будуть закриті борги перед іншими державними шахтами", - зазначає голова ФДМУ.

Сенниченко також повідомив , що загальна сума поставок вугілля на Центренерго з цієї шахти - 65 млн, і до цього було вже сплачено 56,5 млн.

Також він зазначив, що виплата боргу не вирішить проблем шахти "Надія", податковий борг якої становить 145 млн гривень.

"Повідомлялося про випадки корупції на шахті і про те, що колишнє керівництво привласнювало кошти "Надії". Нацполіція зараз розслідує ці справи.

6 червня Міністерство енергетики призначило нового директора шахти "Надія". Сподіваюся, він зможе навести лад на підприємстві", - резюмує Сенниченко

Також за його інформацією, наступного тижня інші профіспілки також привезуть шахтарів до Києва.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський пообіцяв мітингуючим шахтарям шахти "Надія" розібратися, чому "Центренерго" не виплачує кошти за відвантажене вугілля.

Використання "Центренерго" виключно вугілля призведе до нарощування додаткового боргу щонайменше на 2,2 мільярда гривень до кінця 2020 року, заявили у Фонді держмайна.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень. Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії

29 травня Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави - наглядова рада "Центренерго" призначила в.о. гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.

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Економічна правда