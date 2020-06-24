Зеленский вышел к шахтерам и пообещал разобраться, почему им не платит "Центрэнерго"

Facebook Юрій Камельчук

Президент Владимир Зеленский пообещал митингующим шахтерам шахты "Надежда" разобраться, почему "Центрэнерго" не выплачивает деньги за отгруженный уголь.

Видео на своей странице разместил нардеп СН Юрий Камельчук.

"Я вам обещаю, что мы сделаем с Юлей Ковалив. Все сделаем. Дайте мне пару дней, пожалуйста, я сейчас разберусь с "Центрэнерго", почему они не выплачивают деньги. Езжайте домой, к своим семьям - я разберусь", - сказал Зеленский.

Напоминаем:

Министерство энергетики пока не достигло договоренностей с "Центрэнерго" по осуществлению расчетов с государственными угольными предприятиями за отгруженный уголь.

Использование "Центрэнерго" исключительно угля приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 миллиарда гривень до конца 2020 года, заявили в Фонде госимущества.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "у угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Экономическая правда