Фонд госимущества опубликовал финансовые убытки "Центрэнерго" за прошлый год

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко

"Один из первых задач, которую реализовал новый руководитель" Центрэнерго "- завершил подготовку отчета "Центрэнерго" за 2019 год.

То есть государство теперь знает финансовые результаты государственной компании по 2019 год.

Можно сказать, что 2018 компания закончила с прибылью 500 млн гривен, по результатам 2019 прямой ущерб составляет 1,98 млрд гривен ", - комментирует Сенниченко.

Также сообщается о кредиторской задолженности в размере около 4 млрд гривен.

Если сравнить активы "Центрэнерго" и ее задолженность, то компания имеет отрицательную стоимость 1,4 млрд гривень.

Сенниченко напомнил, что по оценкам экспертов с 2004 года из компании вывели около 100 млрд гривен.

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Напомним:

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

Экономическая правда