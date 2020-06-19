Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании

Вопрос возможного ухода из "Центрэнерго" Владимира Потапенко и Александра Уварова, которых связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, будет принято после анализа их эффективности.

Об этом и.о. гендиректора Центрэнерго Александр Корчинский рассказал во время пресс-конференции в пятницу.

"Давайте не персонифицировано говорить, а говорить, что каждый менеджер должен приносить в деятельность предприятия какую эффективность.Я думаю, что будет правильно для предприятия разработать некую систему показателей KPI и затем по этим показателям будем оценивать хоть Уварова, хоть любого. Я должен досконально разобраться, какие там показатели и потом принимать решение", - комментирует Корчинский.

На вопрос, не является достаточным "показателем эффективности" предыдущего менеджмента убыток компании по итогам прошлого года на уровне 1,9 млрд гривен, Корчинский ответил: "Это действительно так, но надо понять, почему так произошло. Плохо работает оборудование, дорогой уголь, кто по дешевке продает продукцию".

В свою очередь глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что Фонд активно сотрудничает с правоохранительными органами по расследованию злоупотреблений ли злоупотреблений предыдущих периодов. "И скоро по этому поводу будут новости", - добавил он.

Напомним:

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривень на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

Экономическая правда