Фонд госимущества заявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль государства

Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании, и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя Центрэнерго Александра Корчинского. Все это - сегодня, буквально за 4-5 часов" , - написал он.

"Что теперь? Мы найдем всех, кто перешел на темную сторону силы. На сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел на предприятии. Предыдущее руководство Центрэнерго скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет", - добавил он.

Как сообщается на сайте Фонда, перед назначением Корчинского наблюдательный совет "Центрэнерго" принял единогласное решение о прекращении обязанности генерального директора Владимира Потапенко.

"Задачами нового руководителя ПАО "Центрэнерго" является наведение порядка в текущей операционной деятельности, завершение годового финансового отчета и аудита компании, обеспечение стабильной выплаты заработных плат работникам и стабильного сотрудничества с Фондом государственного имущества по подготовке предприятия к большой приватизации - для привлечения инвестиций", - добавил Сенниченко.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

В марте правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В июле 2019-го ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

Экономическая правда