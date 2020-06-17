"Бэби-боксы": В закупочной организации прокомментировали повестки на допросы в ГБР

Централизованная закупочная организация ГУ "Профессиональные закупки" заявляет, что в процессе закупки пакетов малыша на 1,2 млрд грн опередила предусмотренные законодательством сроки и выявила сговор представителей бизнеса на торгах.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, которому напрямую подчиняется ГУ "Профессиональные закупки".

"При этом закупка пакетов малыша еще не завершена, поэтому перечисление средств любом из участников не произошло", - отметили в организации.

"В то ж время, 15 июня 3 работников ГУ "Профессиональные закупки" получили повестки на допрос в Государственное бюро расследований. Предмет обсуждения - закупка пакетов малыша. Согласно повестке в ГУ "Профессиональные закупки", Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладении чужим имуществом.

ГУ "Профессиональные закупки" готово к сотрудничеству со следствием и предоставит всю необходимую информацию", - говорится в сообщении.

"Сейчас закупка пакетов малыша оспаривается в Антимонопольном комитете из-за отклонения нескольких участников. Причины отклонения всех участников закупки описаны в протоколе рассмотрения предложений. Отклонение участников произошло исключительно согласно нормам Закон "О публичных закупках".

Закупка пакетов малыша на сумму 1,2 млрд грн продолжается и может быть закончена уже 17 июля", - добавили в ведомстве.

Напомним:

Руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Кузьменко отмечает, что он с коллегами получил повестку на допрос в качестве свидетеля.

"Уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладение чужим имуществом. Непонятно, о какой именно растрате идет речь - ведь аукцион еще не состоялся и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

ЦЗО "Профессиональные закупки", которую я возглавляю, готовила закупку совершенно открыто, с публичными обсуждениями, консультациями с рынком", - резюмирует глава ведомства.

Экономическая правда