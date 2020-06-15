"Бэби-боксы" на 1,2 миллиарда: ГБР хочет допросить руководителя закупочной организации

Руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" Андрея Кузьменко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований из-за закупки пакетов малыша с ожидаемой стоимостью 1,2 миллиарда гривен. Аукционные торги по этому лоту еще не состоялись.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Меня как руководителя централизованной закупочной организации ГУ "Профессиональные закупки" вызвали на допрос в ГБР. Предмет обсуждения - закупка пакетов малыша.Эту закупку, ожидаемой стоимостью 1,2 млрд, нам делегировало провести Министерство социальной политики. Сейчас мы уже рассмотрели предложения участников закупки и определили компании, которые могут участвовать в аукционе", - пишет Кузьменко.

Кузьменко отмечает, что ЦЗО с самого начала ожидали, что закупка состоится с осложнениями.

"Мы обнаружили признаки сговора 6 участников закупки. В частности, сканы их предложений содержали одинаковые дефекты печати. Эти факты мы передали в Антимонопольный комитет. Предложения этих компаний были отклонены из-за несоответствия тендерной документации.

На прошлой неделе СМИ опубликовали информацию, что существует проект постановления Кабмина, которым эту закупку хотят отменить и дать возможность Минсоцполитики закупить весь объем пакетов малыша без аукциона", - объясняет руководитель ЦЗО.

Кузьменко отмечает, что он с коллегами получил повестку на допрос в качестве свидетеля.

"Уголовное производство ГБР открыто по статьям 191 (ч 5) и 364 (ч 2). В части 5 статьи 191 говорится о присвоении, растрате имущества или завладение чужим имуществом. Непонятно, о какой именно растрате идет речь - ведь аукцион еще не состоялся и ценовые предложения участников закупки не раскрыты.

ЦЗО "Профессиональные закупки", которую я возглавляю, готовила закупку совершенно открыто, с публичными обсуждениями, консультациями с рынком", - резюмирует глава ведомства.

Экономическая правда