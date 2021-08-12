АМКУ оштрафовал на 45 миллионов 3 компании за сговор на торгах по ремонту дорог

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АМКУ выявил причастность 3 компаний - ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", дочернего предприятия ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" - "Винницкий облавтодор" и ООО "ШЛЯХБУД" - к искажению результатов торгов по содержанию и ремонту дорог и оштрафовал их на общую сумму в 45,86 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

Речь идет о торгах, которые состоялись в 2019 году (процедура закупки "Эксплуатационное содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения в Винницкой области (дополнительно)").

Заказчиков торгов была Служба автомобильных дорог в Винницкой области Укравтодора. Ожидаемая стоимость закупки составляла 50 млн грн. Победителем в аукционе стало ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина".

"Как установил АМКУ в ходе расследования, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренцию между ними было устранено.

Учитывая выявленные факты, Комитет на заседании 12 августа 2021 года признал действия ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Интервиас Украина", ГП "Винницкий облавтодор" ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" и ООО "ШЛЯХБУД" нарушением ЗУ "О защите экономической конкуренции "в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов", - говорится в позиции АМКУ.

За нарушения на компании наложили штрафы на общую сумму 45 859 828 грн.

Согласно ЗУ "О публичных закупках", субъекты хозяйствования, признаны АМКУ нарушителями закона "О защите экономической конкуренции", лишаются права участвовать в торгах на 3 года.

Экономическая правда