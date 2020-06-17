"Бебі-бокси": У закупівельній організації прокоментували повістки на допити в ДБР

Централізована закупівельна організація ДУ "Професійні закупівлі" заявляє, що у процесі закупівлі пакунків малюка на 1,2 млрд грн випередила передбачені законодавством строки та виявила змову представників бізнесу на торгах.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, якому напряму підпорядковується ДУ "Професійні закупівлі".

"При цьому закупівля пакунків малюка ще не завершена, тож перерахування коштів будь-якому з учасників не відбулося", - наголосили в організації.

"Водночас 15 червня троє працівників ДУ "Професійні закупівлі" отримали повістки на допит у Державне бюро розслідувань. Предмет обговорення — закупівля пакунків малюка. Згідно з повісткою до ДУ "Професійні закупівлі", Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном.

ДУ "Професійні закупівлі" готове до співпраці зі слідством та надасть всю необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні.

"Наразі закупівля пакунків малюка оскаржується в Антимонопольному комітеті через відхилення кількох учасників. Причини відхилення усіх учасників закупівлі описані у протоколі розгляду пропозицій. Відхилення учасників відбулося виключно згідно з нормами Закону "Про публічні закупівлі".

Закупівля пакунків малюка на суму 1,2 млрд грн ще триває і може бути закінчена вже 17 липня", - додали у відомстві.

Нагадаємо:

Керівника централізованої закупівельної організації ДУ "Професійні закупівлі" Андрія Кузьменко викликали на допит у Державне бюро розслідувань через закупівлю пакунків малюка з очікуваною вартістю 1,2 мільярда гривень. Аукціонні торги щодо цього лоту ще не відбулися.

"Ми виявили ознаки змови 6 учасників закупівлі. Зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації.

Минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію, що існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг пакунків малюка без аукціону", - пояснює керівник ЦЗО.

Кузьменко зазначає, що він з колегами отримав повістку на допит як свідки.

"Кримінальне провадження ДБР відкрито за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2). У частині 5 статті 191 йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном. Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті.

ЦЗО "Професійні закупівлі", яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком", - резюмує очільник відомства.

Економічна правда