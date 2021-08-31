Очередные аукционы по зерновозам УЗ: стоимость выросла на 17%
"Укрзализныця" реализовала очередную партию зерновозов через аукционы в системе "Прозорро.Продажи" - средняя стоимость вагонов выросла на 17,2% от первоначальной стоимости.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Всего на аукционах 30 августа виставили 20 лотов - 388 вагонов зерновозов, лоты от 5 до 54 вагонов.
"По итогам английских аукционов средняя цена аукционов составила 1172,5 грн/сутки: так, начальная стоимость составляла 1000 грн, а максимальная цена лота превысила 1500 грн.
Все победители торгов гарантированно получают свои вагоны в установленные сроки", - говорится в сообщении.
Следующие аукционы состоятся 1-3, 6-10, 13 и 14 сентября. На эти торги планируют выставлять по 500 вагонов-зерновозов, 24 лота (10-50 вагонов).
"Таким образом, компания реализует через систему Прозорро.Продажи около 80% парка зерновозов.
Кроме того, на электронных торгах Укрзализныця реализует полувагоны, цементовозы, крытые вагоны и цистерны", - резюмировали в УЗ.
Напомним:
"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитными подвижном составе через систему "Прозорро. Продажи" - таким образом в УЗ рассчитывают ликвидировать возможные злоупотребления при распределении вагонов, в том числе зерновозов.
На первых аукционах в системе "Прозорро. Продажи" на перевозку грузов в зерновозах "Укрзализныци" стоимость перевозки выросла вдвое - начальная цена была 540 грн, а средняя цена составила 1004 грн.
Ранее новый и.о. председателя правления Укрзализныци Александр Камышин заявил, что подготовка к зерновому сезона в этом году была провалена: выполнено лишь 15% ремонтов, готовы к эксплуатации лишь 26% зерновозов.
Экономическая правда
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