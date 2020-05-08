В Минюсте обещают не взимать 250 миллионов долларов с "Приватбанка" в пользу Суркисов

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что госисполнитель не будет взимать с "Приватбанка" 7 миллиардов гривен ($ 250 миллионов) в пользу компании Суркисов. Речь идет лишь о выполнении постановления суда.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь: "Ну и главное: Мы не взимаем и не требуем взыскать 7 миллиардов гривен гривен (или 250 миллионов долларов) с "Приватбанка". Мы выполняем решение суда, что требует от "Приватбанка" обслуживание депозитов (и черт знает как это сделать)".

Детали: Министр также не понимает, каким образом, добровольно или принудительно, выполнить решение о взыскании средств.

Малюська считает, что если бы государство действительно хотело "взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем".

Он также отметил, что тезисы пресс-релизов и постов в соцсетях об этом деле - "обычная манипуляция для привлечения внимания к делу, которое скучно, неинтересно и монотонно тянется с 2017 года".

Что предшествовало: 7 мая стало известно, что госисполнитель хочет взыскать с "Приватбанка" более 250 млн долларов по решению Печерского райсуда от 09.02.17. Банк обратился в правоохранительные органы, суд и на имя главы Минюста с требованием дать правовую оценку таким действиям. Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что за три года шансы братьев Суркисов получить от Приватбанка более 250 млн долларов не изменились и зависят от банка.

Напомним: