Малюська: Шансы Суркисов получить 7 миллиардов от Приватбанка за 3 года не изменились

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что за три года шансы братьев Суркисов получить от Приватбанка более 250 млн долларов не изменились и зависят от банка.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Группа [судя по глубине анализа] детей в ФБ [кто дал несовершеннолетним зарегистрировать аккаунты?] разгоняет "зраду" что якобы поскольку апелляционная инстанция в деле 757/7499/17-ц сегодня оставила без изменений решение Печерского районного суда от 25 февраля 2020 года, то, мол, в связи с этим господа Суркисы получат 7 млрд гривен от Приватбанка

Новость о "зраде" основывается на ложном представлении о причинно-следственных связях и юридических фактах", - заверил министр.

По его словам, 9 февраля 2017 года суд обязал Приватбанк обслуживать депозиты определенных иностранных компаний без ограничений и в соответствии с депозитным договорам.

"20 февраля 2020 года тот же суд "разъяснил" свое предыдущее постановление, фактически просто повторив ее содержание. Суть та же - Приватбанк должен обслуживать депозиты без ограничений и в соответствии с депозитным договорам.

15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений", - пояснил Малюська.

"Что изменилось за три года? Практически ничего. Ну точно ничего существенного. Где "зрада"? Гдее 7 ярдов?", - написал он.

В комментариях к своему посту в ответ на вопрос, получат ли сейчас Суркисы 7 млрд грн, министр ответил:

"Зависит от Приватбанка. Суть - их шансы на 7 млрд за три года не изменились".

Напомним:

Киевский апелляционный суд 15 апреля отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал Приватбанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям братьев Суркисов.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда