Дело Суркисов и Приватбанка: Верховный суд считает давлением заявление Венедиктовой

Судьи Большой палаты Верховного суда считают вмешательством в их деятельность комментарии по делу о вкладах братьев Суркисов в Приватбанке, в частности заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом говорится в жалобе, направленной в Высший совет правосудия (ВРП) и генпрокурору, обнародованной на сайте ВСП.

"За несколько дней до каждого судебного заседания и в день проведения заседания в сети интернет, в электронных СМИ и в социальных сетях распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти, Верховного суда и судей Большой палаты Верховного суда.

Предположение авторов этих публикаций и сообщений сочетаются с утверждениями о получении судьями Большой палаты Верховного суда неправомерной выгоды, сговоре с представителями истцов, содержат угрозы", - подчеркивается в жалобе.

В жалобе судей также упоминается партия "Демократична сокриа" и один из ее соучредителей Антон Швец.

Кроме этого, упоминаются болельщики ФК "Динамо Киев" (который принадлежит Суркисам - ред.) и член набсовета Приватбанка Роман Сульжик.

"23 апреля 2020 года свою позицию как позицию Офиса Генпрокурора обнародовала и генпрокурор, которая фактически противопоставила судебную власть обществу и вообще государству.

Из выступления создается впечатление, что единственным защитником общества и государства выступает прокуратура, которая уже определила, кто в этом деле прав, а кто - нет. В условиях, когда вокруг этого дела очевидно просматривается возмущения общественных чувств и попытки унизить суд, такие заявления вряд ли могут считаться приемлемыми", - отмечают судьи.

Напомним:

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором объяснила особенности дела "Приватбанка" и отметила, что ее офис отстаивает 1 млрд грн активов государства.

"Обязанность Офиса генерального прокурора - отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой Палате Верховного Суда в одном из дел, связанных с национализацией "Приватбанка", - заявила она.

27 апреля Верховный суд отложил рассмотрение дела по законости конвертации активов Суркисов во время национализации Приватбанка из-за давления на судей.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.