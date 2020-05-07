Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку 250 мільйонів доларів на користь Суркісів

Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку більше 250 мільйонів доларів за рішенням Печерського райсуду від 09.02.17. Банк звернувся до правоохоронних органів, суду та на ім'я голови Мін'юсту з вимогою надати правову оцінку таким діям.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що банк 5 травня отримав від держвиконавця Печерського відділу державної виконавчої служби Мін'юсту 4 нові постанови про відкриття виконавчих проваджень щодо стягнення з банку на користь Суркісів більше 250 млн доларів.

"Враховуючи, що державним виконавцем продовжуються вчинятися незаконні дії при примусовому виконанні ухвали Печерського райсуду від 09.02.2017, Приватбанк звернувся із заявами до правоохоронних органів, Печерського райсуду м. Києва та на ім'я міністра юстиції з вимогою надати правову оцінку діям державного виконавця", - заявили у банку.

"За дивним збігом обставин, не зважаючі на існування автоматизованої системи розподілу справ, всі виконавчі провадження були відкриті тим же державним виконавцем Печерського ВДВС Мінюсту, що звернувся до Печерського райсуду за роз'ясненням ухвали 2017 року. Певні дії саме цього виконавця стали підставою для численних скарг Приватбанку, що досі проігноровані", - підкреслили у Приватбанку.

Нагадаємо:

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що за три роки шанси братів Суркісів отримати від Приватбанку понад 250 млн доларів не змінились та залежать від банку.

Велика Палата Верховного Суду узгодила 15 червня датою наступного засідання у справі щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку.

27 квітня Верховний суд відклав розгляд справи щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через тиск на суддів.

До цього генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому пояснила особливості справи "Приватбанку" та зазначила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави.

У суді це звернненя назвали втручанням у їхню діяльність.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Економічна правда