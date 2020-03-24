Суд обязал Приватбанк выплатить Суркисам 200 миллионов долларов

Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более $200 млн.

Источник: Лига.net со ссылкой на решение суда от 25 февраля и собеседника среди юристов ПриватБанка

Дословно: "Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность Приватбанка выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу".

Детали: Речь идет о более чем $200 млн ряда офшорных компаний, которые были размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанка в 2012-2014 годах, а также о процентах, начисленных до 17 февраля 2020 года.

Решение вынес судья Вячеслав Пидпалый, фактически обязав Приватбанк выполнить обязательства по договорам и выплатить деньги.

При этом суд указал, что адвокаты банка не представили достаточных доказательств того, что аналогичный судебный процесс параллельно проходит на Кипре.

По словам источника издания среди юристов Приватбанка, решение по существу в этом споре вынесено не было.

Собеседник рассказал, что в 2017 году Печерский суд обязал Приватбанк выплатить эти депозиты в качестве обеспечения по иску офшорных компаний, но никто не понимал, как выполнять эти договора, если они попали под процедуру bail-in (конвертация активов лиц, по определению НБУ связанных с экс-собственниками банка, - ред.) во время национализации банка в 2016 году.

Привлечение средств до проведения bail-in офшоры компании оспаривают в Шестом апелляционном административном суде. Рассмотрение приостановлено до рассмотрения дела судом Республики Кипр.

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Предыстория:

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Украинская правда